Presidente del Foro Económico Mundial renuncia por reuniones con Jeffrey Epstein

Tras las revelaciones de los archivos del delincuente Jeffrey Epstein que lo vinculan en reuniones privadas, Borge Brende, presidente del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés), organización que realiza anualmente cumbres importantes en Suiza, renunció a su puesto ejecutivo.

“He decidido dejar mi cargo de presidente y director ejecutivo del Foro Económico Mundial”, declaró Brende en un comunicado oficial.

El exministro noruego agradeció la colaboración de sus compañeros, “socios y electores, y creo que es el momento oportuno para que el Foro continúe su importante labor sin distracciones”, finalizó.

Por otro lado, Brende declaró que desconocía las actividades delictivas de Epstein, quien fue condenado por dirigir una organización de tráfico sexual de menores de edad. Ambos se reunieron en el 2018, cuando ya fue encarcelado.

Estas revelaciones de una trama compleja de abuso infantil ha alcanzado a personajes poderosos de élites empresariales, políticas y tecnológicas, incluso de la monarquía británica, como el expríncipe Andrew por parte de Virginia Giuffre, una de las denunciantes del caso que terminó con su vida en el 2025.

