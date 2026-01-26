Protestas en Irán se cobra la vida de 3.117 ciudadanos que se manifestaron contra Ali Jamenei

Represión y crueldad. 3.117 personas son las que fallecieron oficialmente durante las protestas contra el régimen de Irán comandado por el ayatolá Ali Jamenei tras la agravación de la crisis política y económica del país. Sin embargo, hay organizaciones que multiplican por diez la cifra de asesinatos.

El organismo estatal Fundación de Veteranos y Mártires de Irán, del gobierno autócrata chiíta, reconoció está cifra durante un comunicado oficial del balance de víctimas. Según el documento, 2.427 son civiles y efectivos de las fuerzas de seguridad.

Sobre el resto de fallecidos, el organismo guardó silencio, sin embargo, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, comentó despectivamente que los 690 muertos restantes eran “terroristas, amotinados y aquellos que atacaron bases militares”.

Las explicaciones del régimen

Según los funcionarios de Ali Jamenei, fueron “mercenarios infiltrados” apoyados de Estados Unidos e Israel quienes impulsaron actos de violencia, lo que habría desencadenado la muerte en las protestas. Por otro lado, organizaciones de derechos humanos, algunos funcionarios del Ministerio de Salud de Irán y otros informes, señalan que son más de 30.000 los muertos producto de las represiones, según un informe publicado por el medio internacional Times.

Bajo esta argumentación, la Fundación de Veteranos y Mártires de Irán aseguran que muchos de los muertos fueron transeúntes asesinados a tiros mientras estaban en la calle, mientras que otros manifestantes “fueron blanco de disparos de agentes terroristas organizados entre la multitud”.

VIDEO RECOMENDADO