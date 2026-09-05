Putin concluye reunión con enviados de Trump para reactivar las negociaciones de paz en Ucrania

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, concluyó este sábado una reunión de aproximadamente tres horas con Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados del mandatario estadounidense Donald Trump, en Moscú. El encuentro forma parte del nuevo intento de Washington por destrabar las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

La delegación estadounidense abandonó el Kremlin tras las conversaciones, aunque no se han informado oficialmente los resultados ni se ha confirmado si hubo avances concretos sobre la propuesta de paz impulsada por Trump.

PUTIN RECONOCE DIFICULTADES PARA ALCANZAR UN ACUERDO

Al comenzar el encuentro, Putin agradeció los esfuerzos de Trump para encontrar una salida al conflicto y reconoció que el escenario actual es complejo.

El mandatario ruso destacó que el presidente estadounidense continúa buscando alternativas para avanzar hacia una solución a la guerra, pese a las dificultades que enfrentan las negociaciones entre Moscú y Kiev.

Witkoff y Kushner llegaron a Rusia con una propuesta que Trump ha presentado como una iniciativa destinada a poner fin al conflicto. Se trata del primer encuentro de ambos enviados con Putin desde enero.

LOS ENVIADOS DE TRUMPS VIAJARÁN A KIEV

La delegación estadounidense tiene previsto trasladarse posteriormente a Kiev, donde se reunirá con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El viaje marcaría la primera visita de Witkoff y Kushner a la capital ucraniana dentro de este nuevo esfuerzo diplomático. Ambos representantes han mantenido contactos con las partes en conflicto como parte de las gestiones de Washington.

El avión en el que llegaron a Moscú aterrizó este sábado a las 12:52 p. m., hora local, en el aeropuerto Vnúkovo. Allí fueron recibidos por Kiril Dmítriev, representante del Kremlin para la cooperación económica con Estados Unidos y uno de los interlocutores habituales de Witkoff.

ZELENSKI DENUNCIA NUEVOS ATAQUES RUSOS

La búsqueda de un acercamiento diplomático ocurre en medio de nuevos enfrentamientos. Zelenski denunció que Rusia lanzó ataques durante la madrugada contra instalaciones aeroportuarias en Kiev y Boríspol, pese al anuncio de una pausa temporal en los bombardeos contra territorio ruso.

El mandatario ucraniano consideró que estas acciones podrían estar relacionadas con la llegada de los emisarios estadounidenses y con los preparativos para su eventual desplazamiento a Ucrania.

Zelenski sostuvo que los ataques fueron deliberados y cuestionó que Moscú mantenga estas operaciones mientras se desarrollan los contactos diplomáticos.

PAUSA TEMPORAL NO IMPLICA UN ALTO AL FUEGO DEFINITIVO

Como parte de los esfuerzos para facilitar las conversaciones, Rusia y Ucrania anunciaron una suspensión temporal de ataques contra sus respectivas capitales.

Sin embargo, esta medida no supone el cese de las operaciones militares en todo el territorio. Los enfrentamientos y ataques continuaron en otras zonas de ambos países, donde se han registrado víctimas y daños materiales.

TRUMP BUSCA REACTIVAR EL DIÁLOGO ENTRE MOSCÚ Y KIEV

Trump afirmó que sus enviados llevan a Moscú una propuesta destinada a terminar con la guerra y se mostró optimista sobre sus gestiones diplomáticas.

Por su parte, Putin ha expresado disposición a mantener conversaciones, aunque mantiene reservas respecto a una eventual reunión directa con Trump y Zelenski. El mandatario ruso ha planteado que una cumbre de ese nivel debería estar vinculada a un acuerdo definitivo de paz.

Las negociaciones entre Rusia y Ucrania permanecen estancadas desde febrero, por lo que el nuevo acercamiento promovido por Washington busca abrir nuevamente un canal de diálogo y acercar posiciones entre ambas partes.

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