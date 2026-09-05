JNE cierra inscripción definitiva de candidaturas para las Elecciones Regionales y Municipales 2026

Este sábado 5 de setiembre vence el plazo para la inscripción definitiva de las candidaturas que participarán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Con esta fecha culmina la etapa ordinaria de revisión de las listas que competirán en los comicios del próximo 4 de octubre, luego de que los órganos electorales resolvieran las tachas, exclusiones y las apelaciones correspondientes.

#CronogramaElectoral | #ERM2026🗳️

Hoy sábado 5 de setiembre es la fecha límite para que las candidaturas queden inscritas, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. pic.twitter.com/FnMGFTdzpj — JNE Perú (@JNE_Peru) September 5, 2026

¿QUÉ OCURRE CON LAS LISTAS DE CANDIDATOS?

Para que una candidatura quede habilitada de manera definitiva, debe superar las distintas etapas de evaluación previstas por la legislación electoral. Entre ellas se encuentran la calificación de las listas y la resolución de posibles tachas y pedidos de exclusión.

Los Jurados Electorales Especiales (JEE) se encargan de resolver estos procedimientos en primera instancia, mientras que el Pleno del JNE atiende las apelaciones que correspondan.

El organismo electoral amplió previamente el plazo para que los JEE concluyeran la resolución de tachas y exclusiones debido a la elevada cantidad de expedientes acumulados.

JNE CULMINÓ REVISIÓN DE APELACIONES

El viernes 4 de setiembre venció el plazo establecido en el cronograma electoral para que el Pleno del JNE resolviera las apelaciones relacionadas con tachas y exclusiones.

Con ello, el proceso entra este sábado en el siguiente hito: la inscripción definitiva de las candidaturas que cumplieron con todos los requisitos establecidos.

La fecha está contemplada expresamente en el cronograma aprobado por el organismo electoral: el 5 de setiembre es el límite para que las candidaturas queden inscritas.

MÁS DE 26 MILLONES DE ELECTORES ACUDIRÁN A LAS URNAS

Las Elecciones Regionales y Municipales se realizarán el domingo 4 de octubre de 2026. El padrón electoral definitivo aprobado por el JNE comprende 26 millones 314 mil 724 ciudadanos, incluidos 76 extranjeros habilitados para participar únicamente en los comicios municipales.

En esta jornada electoral se elegirán autoridades regionales y municipales para el periodo correspondiente, incluyendo 25 gobernadores regionales y miles de autoridades locales.

¿QUÉ VIENE DESPUÉS?

Aunque la inscripción definitiva de candidaturas marca el cierre de una etapa importante, el calendario electoral continúa con otras actividades antes de la jornada de votación.

Además, la normativa contempla que determinados candidatos puedan ser excluidos posteriormente por situaciones jurídicas que se produzcan o se conozcan después del cierre de esta etapa. El cronograma establece como fecha límite para este supuesto el 3 de octubre, un día antes de las elecciones.

Mientras tanto, la ONPE continuará con las actividades correspondientes a la organización de la jornada electoral, incluida la preparación de las cédulas de sufragio y demás materiales necesarios para la votación.

Con el cierre de las inscripciones, las Elecciones Regionales y Municipales 2026 ingresan así en una nueva fase, con los candidatos que competirán por el voto de más de 26 millones de electores.

VIDEO RECOMENDADO: