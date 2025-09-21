Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal reconocen el Estado de Palestina

Es domingo, Canadá, Australia, Reino Unido y Portugal se sumaron a una amplia lista de países que reconocen el Estado Palestino. Esto sucedió en vísperas de una cumbre para la solución de dos Estados que tendrá lugar en la Onu y que estará promovida por Francia y Arabia Saudita.

Se trata de un gesto simbólico y coordinado que los primeros ministros de Reino Unido, Keir Starmer; Canadá, Mark Carney; y Australia, Anthony Albanese ya venían anticipando en los últimos meses y al que, en las próximas horas, se sumarán otros siete gobiernos, entre ellos el de Francia. Más tarde, Portugal también confirmó su adhesión a esta iniciativa mediante un pronunciamiento de su ministro de Asuntos Exteriores, Paulo Rangel.

Portugal reconhece oficialmente o Estado da Palestina. “Portugal preconiza a solução de dois Estados como a única via para uma paz justa e duradoura”, afirmou o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, ao anunciar em Nova Iorque a Declaração Oficial de Reconhecimento. pic.twitter.com/EQfjwE5L69 — República Portuguesa (@govpt) September 21, 2025

MÁS PAÍSES RECONOCEN EL ESTADO PALESTINO

En un comunicado, Albanese sostuvo que con esta decisión Australia “reconoce las legítimas aspiraciones del pueblo palestino de constituir su propio Estado”, aunque precisó que “la organización terrorista Hamas no debe tener cabida en ese futuro escenario”.

Por su parte, el primer ministro canadiense señaló que impulsarán la realización de elecciones generales en 2026, en las que Hamas “no podrá participar”, además de promover la desmilitarización del futuro Estado palestino.

Starmer, por su parte, difundió un video en su cuenta de X donde reafirmó la postura británica. Señaló que “Hamas es una organización terrorista brutal” y subrayó que el llamado a una auténtica solución de dos Estados representa lo contrario a la visión extremista del grupo. “Esta salida no es una recompensa para Hamas, porque implica que no tendrá futuro, ni participación en el gobierno ni en la seguridad”, enfatizó.

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 21, 2025

Starmer remarcó que el Reino Unido reconoció a Israel hace más de 75 años como patria del pueblo judío, y que ahora se suma a los países que también reconocen al Estado palestino. “Es una promesa para palestinos e israelíes de que un futuro mejor es posible. Sé la intensidad del sentimiento que despierta este conflicto”, concluyó.

En paralelo, desde Nueva York y en la antesala de la Asamblea General de la ONU, el ministro de Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, consideró que el reconocimiento del Estado palestino responde a una política fundamental, coherente y ampliamente consensuada. “Portugal defiende la solución de dos Estados como la única vía hacia una paz justa y duradera, que garantice la convivencia y relaciones pacíficas entre Israel y Palestina”, afirmó.

De esta manera, los cuatro países se unieron a los 150 países miembros de las Naciones Unidas que reconocen un Estado Palestino.

LA REACCIÓN DE GAZA

El reconocimiento del Estado Palestino por parte de Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal ha generado esperanza en la población de Gaza, mientras que esta misma decisión causó ira en Israel.

Este apoyo llega en medio de un día en el que los ataques israelíes dejaron al menos 32 muertos en Gaza, según la Defensa Civil local, que funciona bajo el control del gobierno de Hamás.

Netanyahu por su parte, señaló que quiere ampliar la colonización en Cisjordania. En tanto, en Israel varios ciudadanos expresaron su malestar.

