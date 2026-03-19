Temas
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
TV en vivo
MENÚ
Mundo

Robots humanoides ya refuerzan patrullaje en Colombia

Mundo
Kathy Ortega
Kathy Ortega
Compartir

(AIL: Caracol TV) Robots vigilantes equipados con inteligencia artificial han comenzado a patrullar los centros comerciales y conjuntos residenciales en Bogotá, Colombia, con el objetivo de mejorar la seguridad.

Vicente es uno de los primeros dispositivos en llegar a la ciudad colombiana. Se trata de un prototipo de robot humanoide que no solo observa, sino que también interactúa con las personas y cambia las rutinas de vigilancia.

Estos robots están equipados con cámaras de ultra alta definición, que funcionan como “ojos” capaces de registrar cada entrada y salida con precisión. Integran sistemas de análisis multiespectral de amenazas: pueden detectar anomalías, identificar patrones de comportamiento sospechoso y procesar datos críticos en tiempo real.

 

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7

Siguiente artículo