Robots humanoides ya refuerzan patrullaje en Colombia

(AIL: Caracol TV) Robots vigilantes equipados con inteligencia artificial han comenzado a patrullar los centros comerciales y conjuntos residenciales en Bogotá, Colombia, con el objetivo de mejorar la seguridad.

Vicente es uno de los primeros dispositivos en llegar a la ciudad colombiana. Se trata de un prototipo de robot humanoide que no solo observa, sino que también interactúa con las personas y cambia las rutinas de vigilancia.

Estos robots están equipados con cámaras de ultra alta definición, que funcionan como “ojos” capaces de registrar cada entrada y salida con precisión. Integran sistemas de análisis multiespectral de amenazas: pueden detectar anomalías, identificar patrones de comportamiento sospechoso y procesar datos críticos en tiempo real.

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