Rodrigo Paz vs. ‘Tuto’ Quiroga: Experto señala quién tiene más chances de ganar la presidencia de Bolivia

Bolivia definirá a su próximo presidente en segunda vuelta el 19 de octubre, tras unos comicios marcados por la crisis económica y la fragmentación del Movimiento al Socialismo (MAS). Los resultados preliminares colocan a Rodrigo Paz Pereira y Jorge ‘Tuto’ Quiroga como los dos candidatos que buscarán el sillón presidencial.

Según el internacionalista Ramiro Escobar, la derrota del MAS era previsible por su división entre Eduardo del Castillo (candidato oficial) y Andrónico Rodríguez (Alianza Popular). Esa fractura debilitó a la agrupación fundada por Evo Morales.

Lo sorpresivo fue el avance de Rodrigo Paz, quien logró captar parte del voto masista al presentarse como una alternativa más moderada que Quiroga. “Paz no dijo que iba a demoler la época del MAS, sino superarla. Incluso utilizó frases clásicas de la izquierda en sus mítines, lo que le permitió atraer votantes afines a Evo Morales”, explicó Escobar.

RODRIGO PAZ VS. ‘TUTO’ QUIROGA

El analista destaca que Paz se ha posicionado como un candidato de centro, con un discurso de “capitalismo para todos” y propuestas de apoyo a pequeños y medianos empresarios, evitando un acercamiento al Fondo Monetario Internacional (FMI).

En contraste, Quiroga apuesta por privatizar empresas estatales y ha hecho referencias al estilo de Javier Milei, lo que, según Escobar, le ha restado apoyo entre sectores vinculados al MAS. “Quiroga es percibido como elitista y distante, mientras Paz ha sabido conectar con votantes indígenas y de izquierda”, señaló.

Aunque reconoce que las segundas vueltas son imprevisibles, Escobar estima que Rodrigo Paz llega con ventaja. “Tiene viento a favor. Es difícil que ‘Tuto’ Quiroga logre captar al votante exmasista. Todo indica que Paz será el próximo presidente de Bolivia”, remarcó en entrevista en ‘Buenas nuevas, malas nuevas’ de Latina Noticias.

RELACIONES ENTRE PERÚ Y BOLIVIA

Escobar considera que con cualquiera de los dos candidatos las relaciones con Perú mejorarán, aunque resalta la cercanía histórica de la familia Paz con nuestro país. Recordó que en la época de Jaime Paz Zamora, padre de Rodrigo, se firmó el acuerdo de Bolivia Mar en Ilo, y que el propio Rodrigo Paz ha señalado la importancia del comercio binacional, como la exportación de soya al Perú.

