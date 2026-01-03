Temas
Mundo

Rusia exige a EE.UU liberar a Nicolás Maduro: “Es presidente legalmente elegido”

kortega@latina.pe
La intervención militar de Estados Unidos que permitió la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Venezuela ha provocado tensión entre el presidente Donald Trump y gobiernos de Rusia, Colombia, China, entre otros.

Uno de los primeros países en pronunciarse sobre la detención del líder del régimen venezolano fue la Cancillería de Rusia. A través de un comunicado, el gobierno de Vladimir Putin rechazó el ataque de EE.UU. y consideró que está infringiendo normas internacionales.

Asimismo, exhortó a las autoridades estadounidenses a dejar en libertad a Nicolás Maduro. “Esta mañana Estados Unidos cometió un acto de agresión armada contra Venezuela. Esto es profundamente preocupante y condenable. Instamos firmemente a los líderes estadounidenses a reconsiderar su posición y liberar al presidente legalmente elegido de un país soberano y a su esposa“, se lee en el comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso.

