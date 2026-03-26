Sarah Mullally es la primera mujer arzobispa en la historia de la Iglesia de Inglaterra

Luego de 1.400 años de historia de tradición masculina, la Iglesia Anglicana entronizó a Sarah Mullally como la 106° arzobispa de Canterbury. Con ello, la exenfermera oncológica de 63 años se vuelve la primera mujer en la historia religiosa en investirse en un alto cargo jerárquico.

“Hoy doy gracias por todas las mujeres y los hombres que allanaron el camino para este momento. Y a todas las mujeres que me precedieron, gracias por su apoyo y su inspiración”, dijo el 25 de marzo frente a la Comunión Anglicana la arzobispa Mullally.

Esta comunicación se trata de una asociación de iglesias independientes que es parte de la Iglesia Episcopal en Estados Unidos, que en total congrega a más de 100 millones de feligreses.

En esta ceremonia estuvieron presentes figuras como el príncipe William, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer y la princesa Catherine, además de otras delegaciones de 42 iglesias de dicha comunión, al igual que el Vaticano y la Iglesia Ortodoxa.

VIDEO RECOMENDADO