Señor de los Milagros recibirá la bendición del papa León XIV en el Vaticano

En un hecho histórico para la fe católica peruana, el Señor de los Milagros ingresará el próximo 19 de octubre a la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, para recibir la bendición del papa León XIV.

Este acontecimiento se realizará en el marco del Jubileo de la Esperanza y marcará la primera vez que un pontífice de nacionalidad peruana encabece esta celebración.

La Gran Procesión Internacional del Señor de los Milagros de Perú, organizada por la Hermandad del Señor de los Milagros (HSM) de Roma, congregará a más de 700 devotos entre cargadores, sahumadoras y cantoras, además de miles de fieles provenientes de comunidades peruanas en todo el mundo, según informó la embajada del Perú ante la Santa Sede.

Durante dos días, los fieles recorrerán más de tres kilómetros en procesión, en una muestra de devoción y fe que unirá a peruanos residentes en Europa y otros continentes. Se estima que el domingo asistirán más de 4 mil personas a los actos religiosos en honor al Cristo Moreno.

El Señor de los Milagros es considerado la devoción más importante del Perú y una de las manifestaciones religiosas más grandes del mundo. Su origen se remonta al siglo XVII, cuando un esclavo angoleño pintó la imagen de Cristo crucificado en una pared de adobe que sobrevivió milagrosamente a los terremotos de 1655 y 1687. Desde entonces, octubre es conocido como el mes morado, símbolo de fe, esperanza y unidad del pueblo peruano.

