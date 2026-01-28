Tormenta invernal “Fern” en Estados Unidos ya deja más de 40 víctimas mortales

Alrededor de 42 personas han sido víctimas de la tormenta invernal “Fern” que asola el centro y este de los Estados Unidos desde el viernes 23 de enero. Reportes de medios locales señalan que debido a la nieve en las carreteras, el hielo cristalizado y las temperaturas bajo cero, las ciudades se han paralizado.

El medio ABC señala que han ocurrido varias muertes relacionadas a las consecuencias de la tormenta. Como en Frisco, Texas, donde una adolescente de 16 años falleció en un accidente de trineo tirado por un coche conducido por un adolescente.

En Pensilvania, tres personas que tenían entre 60 y 84 años fallecieron mientras retiraban con palas la acumulación de nieve en sus residencias. Según el forense, se trató de personas con antecedentes de afecciones cardiacas.

En Nueva York, nueve personas fallecieron paleando nieve de sus propiedades, entre ellos, un policía retirado que vivía en Long Island, según el ABC de la ciudad.

Otra mujer murió en Massachusetts después de que una maquinaria quitanieves la embistiera en un estacionamiento, según funcionarios locales.

Debido a estos reportes, los estados y ciudades han movilizado personal de emergencia con recursos para garantizar a los ciudadanos estadounidenses seguridad. Se registra que más de 559 mil hogares y negocios se han quedado sin electricidad.

VIDEO RECOMENDADO