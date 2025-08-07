Tragedia en México: hallan sin vida a menor de 5 años tras ser secuestrado

En México, un menor de 5 años fue hallado muerto dentro de unas bolsas en la colonia Ejidal El Pino, en Los Reyes La Paz. Como parte de las diligencias, tres personas fueron detenidas como presuntas responsables del crimen y se encuentran a disposición del Ministerio Público.

De acuerdo con las investigaciones, el pasado 28 de julio, los implicados acudieron a la casa de la madre del pequeño para exigirle el pago de una deuda de mil pesos. Al no recibir el dinero, habrían secuestrado al niño con la promesa de devolverlo cuando cancelara la suma.

Vecinos señalaron que el niño sufría maltratos constantes y que su madre intentó recuperar a Fernando en varias ocasiones, sin éxito. Fue recién el 4 de agosto que se formalizó una denuncia ante la Fiscalía por el delito de privación de la libertad.

Durante un operativo, policías municipales ingresaron al lugar y, al percibir un fuerte olor, descubrieron el cadáver del menor en estado de descomposición. El cuerpo fue trasladado a la Fiscalía Regional, donde continúan las diligencias para esclarecer los hechos.

