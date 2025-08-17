Cae en Colombia Alberto Mejía Hernández, uno de los más buscados del Tren de Aragua en Chile

La Policía de Colombia detuvo en Barrancabermeja, Santander, al ciudadano venezolano Alberto Carlos Mejía Hernández alias ‘El Prófugo’, señalado como uno de los miembros más buscados del Tren de Aragua en Chile. La captura se realizó durante un operativo de inteligencia.

El procedimiento fue posible gracias a una acción conjunta entre la Policía colombiana, la Oficina Central Nacional de Interpol Chile y Carabineros del país austral, lo que permitió ejecutar una circular roja emitida en su contra.

Según explicó el director de la Policía, general Carlos Fernando Triana, Mejía Hernández habría participado en la planificación y ejecución de varios homicidios junto a otros integrantes de la organización criminal. Entre las víctimas figura el prestamista José Felipe Reyes Ossa, conocido como ‘El Rey de Meiggs’.

Este crimen ocurrió el pasado 19 de junio en la comuna de Ñuñoa, en Santiago, donde Reyes Ossa fue acribillado a plena luz del día. Su muerte causó conmoción en la capital chilena por la influencia que tenía en el sector comercial.

Tras el arresto, Mejía Hernández fue puesto a disposición de la Fiscalía de Colombia, que deberá tramitar su extradición hacia Chile, donde enfrenta cargos por homicidio calificado.

