Trump moviliza “armada masiva” a Irán tras muertes en protestas y fallo en acuerdo nuclear

El 28 de enero de 2026, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publicó por sus redes sociales oficiales que actualmente una “armada masiva” se dirige a Irán tras las más de 3.000 muertes certificadas durante las protestas contra el régimen del ayatolá, Alí Jamenei.

Trump advirtió al gobierno de Teherán que, de no llegar a un acuerdo sobre el uso de materiales nucleares, el próximo ataque sobre la ciudad será “mucho peor”, recordando la denominada “guerra de los 13 días” entre Irán e Israel, donde ambos estados de Asia Occidental se bombardearon durante días tras una ofensiva del Mossad (servicio de inteligencia de Israel) que terminó con la intervención de un bombardeo estratégico de los Estados Unidos.

“Una armada masiva se dirige a Irán. Avanza con rapidez, gran poder, entusiasmo y determinación. Es una flota más grande, encabezada por el gran portaaviones Abraham Lincoln, que la enviada a Venezuela. Al igual que Venezuela, está lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión rápidamente, con violencia si es necesario”, publicó Trump en su red social Truth Social.

Por otro lado, Donald Trump, tras los asesinatos reportados en Irán por las manifestaciones en contra del régimen chiíta, impuso sanciones contra los altos funcionarios iraníes. También advirtió que cualquier país que haga negocios con la nación árabe, se ganará un arancel del 25%.

El jueves 22 de enero, Donald Trump también advirtió que movió una flota de la armada de los Estados Unidos a las costas de Irán. “Veremos que pasa. Había una fuerza dirigiéndose hacia Irán. Preferiría que no pasara nada, pero lo estamos siguiendo muy de cerca”, declaró el líder republicano.

