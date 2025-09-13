Trump pide a los países de la OTAN dejar de comprar petróleo a Rusia

La guerra entre Rusia y Ucrania llegaría a su fin si todos los países de la OTAN dejaran de comprar petróleo ruso, según el presidente Donald Trump, quien este sábado calificó como “impactante” que algunos miembros de la alianza continúen comprando este combustible ruso.

“Debilita enormemente su posición de negociación y su poder de presión sobre Rusia”, sentenció en relación a los aliados de la OTAN.

Cabe resaltar que Turquía, desde 2023, se convirtió en el tercer mayor comprador de petróleo ruso, después de China e India, según el Centro para la Investigación sobre Energía y Aire Limpio. Este y otros 32 países miembros de la OTAN compran este combustible, incluidos Hungría y Eslovaquia.

Las declaraciones del mandatario estadounidense se dieron luego del reciente ingreso de drones rusos en Polonia, movimiento que aumentó la tensión tras violar el espacio aéreo de un aliado de la alianza internacional.

Sin embargo, luego Moscú señaló que habría sido un error en aras de minimizar el impacto.

Por su parte, el Parlamento estadounidense busca que Donald Trump respalde un proyecto de ley para endurecer las sanciones contra Rusia, luego de la reunión que sostuvo con su homólogo Vladimir Putin sin llegar a avances significativos de paz.

