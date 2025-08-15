Trump y Putin se reúnen en Alaska para tratar el futuro de la guerra en Ucrania

El encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska ha marcado este viernes con el regreso del presidente ruso a territorio occidental, desde que ordenó inició la guerra con Ucrania. Esta cumbre podría marcar el rumbo de este conflicto que, hasta la fecha, ha dejado miles de muertos.

El evento se llevó a cabo en la base aérea de Elmendorf-Richardson en Anchorage, la mayor instalación militar de Estados Unidos en Alaska. Ambos jefes de Estado intercambiaron saludos y posaron brevemente ante la prensa para luego ingresar a la reunión a puerta cerrada.

A la cumbre también asistieron dos asesores por cada presidente. En el caso de Rusia, los elegidos fueron Serguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores, y Yuri Ushakov, asesor de política exterior. Por el lado de Estados Unidos, Marco Rubio, secretario de Estado, y Steve Witkoff, enviado especial, acompañaron a Donald Trump.

TRUMP BUSCA FIN DE LA GUERRA

El presidente estadounidense viene promoviendo acciones desde que volvió a la Casa Blanca, como este encuentro, para lograr el fin de la guerra entre Ucrania y Rusia.

Sin embargo, el Kremlin incluyó en la reciente agenda otros temas de interés bilateral entre Washington y Moscú, como acuerdos sobre control de armas nucleares y una posible cooperación económica entre ambos países.

En ese sentido, previo a la reunión, el mandatario estadounidense advirtió que podría ser muy breve si su homólogo ruso no mostraba apertura y disposición. “Si es una mala reunión, terminará muy rápido; si es buena, vamos a conseguir la paz en un futuro muy cercano”, dijo el último jueves.

UCRANIA NO ESTUVO PRESENTE

Cabe resaltar que Volodimir Zelensky, presidente ucraniano, no fue invitado al encuentro, por lo que ha manifestado públicamente que no cederá frente a las presiones para ceder territorio ocupado por Rusia.

En ese sentido, Trump señaló que ahora no se tomarán decisiones y cualquier acuerdo final será definido en una reunión tripartita.

