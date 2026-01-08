Diosdado Cabello asegura que captura de Nicolás Maduro “dejó 100 muertos”

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que la operación militar ejecutada por Estados Unidos, que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, dejó al menos 100 personas fallecidas y una cifra similar de heridos. Las declaraciones fueron realizadas este miércoles durante su programa televisivo “Con el mazo dando”.

Cabello calificó la operación como un “terrible ataque” contra el país y sostuvo que entre las víctimas hay civiles ajenos a cualquier enfrentamiento, incluyendo mujeres que se encontraban en sus viviendas al momento de los bombardeos. Según afirmó, estas personas habrían muerto por el impacto de “poderosísimas bombas” lanzadas en distintos puntos del territorio venezolano.

En ese contexto, el ministro dedicó su programa a lo que llamó el “pueblo noble y valiente de Venezuela” y rindió homenaje a quienes describió como “mártires y héroes caídos”, incluyendo miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, policías, civiles y militares extranjeros aliados. También extendió su mensaje a Nicolás Maduro y Cilia Flores, a quienes se refirió como víctimas de la operación estadounidense.

Un día antes, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana realizó un funeral en homenaje a 24 soldados muertos durante los ataques registrados en Caracas y en al menos tres estados cercanos a la capital. Además, el fiscal general Tarek William Saab informó que el Ministerio Público designó fiscales especiales para investigar lo que describió como “decenas de muertes” de civiles y militares, una cifra que, según dijo, aún se encuentra en proceso de verificación.

A estas denuncias se sumó el Gobierno de Cuba, que el domingo informó la muerte de 32 militares cubanos destinados en Venezuela durante las “acciones combativas” derivadas de la operación ordenada por la administración de Donald Trump. Según las autoridades venezolanas y cubanas, los ataques también causaron daños significativos en sedes oficiales y viviendas, mientras continúa el cruce de acusaciones y la falta de un balance independiente sobre el número real de víctimas.

