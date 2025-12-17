Bielorrusia ofrece asilo a Nicolás Maduro si quiere retirarse de Venezuela

Confirmado. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, confirmó que la abrirán las puertas a Nicolás Maduro ofreciéndole asilo en caso desee retirarse de Venezuela, pues así lo señaló en una entrevista. “Maduro jamás fue nuestro enemigo o contrincante. Si quisiera venir a Bielorrusia, nuestras puertas siempre están abiertas para él”, indicó.

Asimismo, Lukashenko rechazó las acusaciones que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump sobre Nicolás Maduro y sus supuestos vínculos con el narcotráfico. “No tienen pruebas de esto, y yo tampoco. Pienso que eso no es así”, agregó.

