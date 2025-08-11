Cancillería del Perú emite comunicado tras colocación de bandera de Colombia en la isla Chinería

El Gobierno del Perú, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, emitió el Comunicado Oficial 033-25, expresando su “preocupación” por la colocación de una bandera de Colombia en la isla Chinería, un territorio soberano peruano ubicado en el distrito de Santa Rosa de Loreto.

El comunicado oficial, difundido el 11 de agosto de 2025, señala que “este tipo de actos no contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica que existe entre las comunidades y autoridades peruanas y colombianas de la zona”.

Asimismo, resalta que estas acciones innecesarias “distraen los esfuerzos de cooperación que el Perú y Colombia deben priorizar para enfrentar juntos los retos impostergables que afectan negativamente a las poblaciones fronterizas de ambos países”.

