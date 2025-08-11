Izan bandera colombiana en territorio peruano: autoridades la retiran de inmediato

En la mañana de este lunes 11 de agosto, pobladores del distrito de Santa Rosa, en la provincia de Ramón Castilla (Loreto), alertaron a las autoridades sobre la colocación de una bandera colombiana en territorio peruano. El hecho ocurrió en la punta de Santa Rosa, zona limítrofe con Brasil.

Latina Noticias llegó hasta el lugar y confirmó que la bandera, sostenida en una caña, fue retirada por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), la Marina de Guerra y el Ejército, en cumplimiento de sus funciones. El símbolo patrio será entregado a la Cancillería para las diligencias correspondientes.

Durante la intervención también estuvo presente Max Ortiz, representante de la municipalidad de Santa Rosa, quien señaló que este tipo de incidentes no son habituales en la zona y que la población se mantendrá firme. Asimismo, reconoció que el hecho ha sido tomado como una provocación por parte del país vecino.

