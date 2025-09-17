Congreso debate hoy proyectos del octavo retiro de AFP: hora y detalles claves

El debate sobre un posible octavo retiro de fondos de las AFP regresa al Parlamento. La Comisión de Economía del Congreso sesionará este miércoles a las 10:00 a.m. en el Hemiciclo, donde se pondrán en agenda los proyectos que buscan autorizar un nuevo retiro de las cuentas individuales de las Administradoras de Fondos de Pensiones.

El presidente de la comisión, Víctor Flores Ruiz (Fuerza Popular), confirmó que este tema será discutido y aseguró que el compromiso del grupo de trabajo es avanzar hacia un sistema previsional más justo, transparente y al servicio de los aportantes.

QUIÉNES PARTICIPARÁN

Para la sesión han sido convocados representantes clave del sector. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez Reyes, expondrá sobre la propuesta para el octavo retiro de fondos de la AFP, las medidas y alcances del Reglamento de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, particularmente sobre la prohibición de nuevos retiros, el límite del 95.5% para los afiliados menores de 40 años y la obligatoriedad de aporte de los trabajadores independientes.

Asimismo, el superintendente de Banca, Seguros y AFP, Sergio Javier Espinosa, y la presidenta de la Asociación de AFP, Ana Cecilia Jara, también participarán en el debate para explicar los impactos financieros y previsionales que tendría un nuevo retiro de fondos.

