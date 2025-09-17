Crisis en Machu Picchu: suspenden protesta por 72 horas para iniciar diálogo

El Comité de Lucha de las Diferentes Comunidades del Distrito de Machupicchu ha anunciado la suspensión de su medida de protesta. La decisión, tomada tras una reunión con la Defensoría del Pueblo, entró en vigencia a partir de las 11:00 a.m. de hoy, 17 de septiembre de 2025, por un plazo de 72 horas.

El objetivo de esta suspensión es abrir un proceso de diálogo en el que se buscará una solución pacífica a las demandas de la población. La mediación estará a cargo de la propia Defensoría del Pueblo.

SOLICITAN A PERÚ RAIL E INCA RAIL QUE REANUDE SUS SERVICIOS

Como parte del acuerdo, el comité ha solicitado a las empresas Perú Rail e Inca Rail que reanuden sus servicios de transporte ferroviario hacia Machu Picchu. Además, se ha pedido a Perú Rail que reprograme el traslado progresivo de los buses hacia el distrito.

El comité también ha solicitado a las autoridades locales, regionales y nacionales que atiendan su pedido principal, relacionado con el título habilitante otorgado por la Municipalidad Provincial de Urubamba (MPU) a la empresa San Antonio de Torontoy.

El comunicado concluye con la firma de diversos representantes de las comunidades.

