Declaran fundado hábeas corpus de Ollanta Humala, pero seguirá en prisión

La Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima declaró fundado un hábeas corpus a favor del expresidente Ollanta Humala, informó su abogado Wilfredo Pedraza.

Pedraza explicó que la Sala concluyó que la detención inmediata de Humala, tras una audiencia de adelanto de fallo, fue inconstitucional, pues una persona solo puede ser detenida mediante una orden escrita y debidamente motivada de un juez, o en caso de flagrancia.

Sin embargo, la Sala no ordena su libertad. ¿El motivo? Para cuando resolvieron, la sentencia ya había sido notificada formalmente.

El tribunal también advierte a los jueces involucrados que no vuelvan a adoptar decisiones similares.