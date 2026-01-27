JEE declara improcedente candidatura de Edwin Donayre por caso “Gasolinazo”: quedaría fuera del Senado

El Jurado Electoral Especial (JEE) de la sede de Lima Centro 2, declaró este 27 de enero que la candidatura al Senado del exmilitar Edwin Donayre, del partido Progresemos, es improcedente por su sentencia en el caso Gasolinazo que lo señala como partícipe de una trama de corrupción que buscaba el robo de combustible en bases militares.

Según el documento del JEE, se indica que, a pesar de que Donayre presentó en su hoja de vida la sentencia imputada por el delito de peculado, el artículo 113, literal h, de la Ley Orgánica de Elecciones, señala que se prohíbe toda postulación de personas condenadas por delitos de corrupción, incluso si han sido rehabilitadas (es decir, purga su condena).

La JEE exhorta que “la administración pública esté compuesta por personas probas e idóneas, separando del Estado a aquellos que, en su momento, han evidenciado un incorrecto desempeño en los deberes como funcionarios o servidores públicos”.

La sentencia de Edwin Donayre

Edwin Donayre fue sentenciado a 5 años de pena privativa de la libertad por haber participado en el robo de gasolina contra la Primera Brigada de las Fuerzas Especiales del Ejército y la Región Militar Sur en el año 2006.

La organización delictiva, según destaca la fiscalía, involucró a otras 40 personas que inventaron una narrativa falsa de urgencia por combustible para justificar la aprobación de dotes extraordinarios de 84 octanos.

El combustible sobrante iba dirigido a la venta de grifos locales y que la organización se beneficie económicamente. Por esta pérdida, la acusación de la Fiscalía señala que la valoración del robo ascendió a S/2.571.00 soles.

Donayre se mantuvo prófugo desde el 2 de mayo hasta el 10 octubre de 2019, día en que se logró su captura luego de ratificada su condena a 5 años de prisión el 29 de abril de ese mismo año.

