La caída del rey: Handan está a punto de descubrir la traición de Kenan con su mejor amiga
Una misteriosa pulsera despertará las sospechas de Handan en el próximo capítulo de La caída del rey. Convencida de que podría pertenecer a la amante de su esposo, comenzará a desconfiar de Kenan, sin imaginar que la verdad podría estar mucho más cerca de lo que cree.
Mientras tanto, Kenan defenderá a Fadi luego de que sea discriminada en una joyería. Pero, lejos de casa, un encuentro secreto en un hotel pondrá en riesgo el matrimonio de Kenan y la amistad entre Handan y Ozlem.
¿Descubrirá Handan la traición de las personas en quienes más confía? ¿Qué sucederá cuando salga a la luz la verdad detrás de la pulsera? No te pierdas HOY un nuevo capítulo de La caída del rey, después de Yo Soy, por Latina.