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Las vueltas del amor: Jacky queda libre y lucha por recuperar a su hijo

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Las vueltas del amor: Jacky queda libre y lucha por recuperar a su hijo
vlevano@latina.pe
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El destino de Jacky podría cambiar en el próximo capítulo de Las vueltas del amor. Un correo inesperado le abrirá una pista para encontrar a Aliya, quien estaría proporcionando información sobre las estafas de Mauro Montefalco. Pero eso no será lo único que marcará su día: tras recuperar su libertad, Jacky acudirá a la familia Bartolomé con un objetivo claro, recuperar a su hijo.

Por otro lado, Jade tendrá que defenderse en el juicio por adulterio y señalará la infidelidad de Lino como la causa de lo ocurrido entre ellos.

¿Logrará Jacky recuperar a su hijo? ¿Qué consecuencias tendrán las acusaciones de Jade durante el juicio? No te pierdas HOY la semana final de Las vueltas del amor, por Latina.

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