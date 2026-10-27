Mi vida por ti: Cihan insiste en casarse con Alya, mientras Demir se acerca a ella

Alya sigue decidida a no casarse con Cihan, pese a que él le propone fingir un matrimonio para protegerla a ella y a su hijo. Pero la presión no vendrá únicamente de él: Mine también buscará respuestas sobre los verdaderos planes de Cihan y su decisión de unirse a Alya.

En medio de esta situación, Demir aprovechará la vulnerabilidad de Alya para ofrecerle su apoyo, abriendo una nueva posibilidad que podría complicar aún más las cosas para la familia Albora.

¿Aceptará Alya la ayuda de Demir? ¿Cambiará de opinión sobre la propuesta de Cihan? No te pierdas HOY un nuevo capítulo de Mi vida por ti, a las 6 p. m., por Latina.