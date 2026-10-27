X Publicidad
Temas
Lo último
Yo Soy
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
Lo último
Yo Soy
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
TV en vivo
MENÚ
Noticias

Por amor a mi hijo: Reha planea quitarle sus hijos a Karsu y Atilla toma una drástica decisión

Noticias
Por amor a mi hijo: Reha planea quitarle sus hijos a Karsu y Atilla toma una drástica decisión
vlevano@latina.pe
vlevano@latina.pe
Compartir

Karsu continúa firme en su decisión de separarse de Reha, pese a los intentos de Lale, hermana de su esposo, por convencerla de darle otra oportunidad. Sin embargo, él no está dispuesto a aceptar el divorcio y comienza a preparar una estrategia que podría poner en riesgo la relación de Karsu con sus hijos.

Por otro lado, los constantes abusos de Reha contra Karsu llevarán a Atilla a intervenir de una manera inesperada. ¿Hasta dónde llegará para defenderla? ¿Conseguirá Reha salirse con la suya y separarla de sus hijos?

No te pierdas HOY un nuevo capítulo de Por amor a mi hijo, a las 5 p. m., por Latina.

 

Siguiente artículo