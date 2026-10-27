Por amor a mi hijo: Reha planea quitarle sus hijos a Karsu y Atilla toma una drástica decisión

Karsu continúa firme en su decisión de separarse de Reha, pese a los intentos de Lale, hermana de su esposo, por convencerla de darle otra oportunidad. Sin embargo, él no está dispuesto a aceptar el divorcio y comienza a preparar una estrategia que podría poner en riesgo la relación de Karsu con sus hijos.

Por otro lado, los constantes abusos de Reha contra Karsu llevarán a Atilla a intervenir de una manera inesperada. ¿Hasta dónde llegará para defenderla? ¿Conseguirá Reha salirse con la suya y separarla de sus hijos?

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