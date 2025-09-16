Machu Picchu: Defensoría anuncia tregua para evacuar a turistas varados

Lo último. El representante de la Defensoría del Pueblo en Cusco, Óscar Luque, informó que se ha logrado una tregua temporal para permitir el tránsito de trenes y así evacuar a los turistas que permanecen varados en Machupicchu Pueblo.

Según explicó, el acuerdo permitirá que los trenes circulen hoy martes desde las 2:00 p.m. hasta mañana miércoles a las 8:00 a.m., exclusivamente para trasladar a los visitantes afectados por la paralización del servicio.

Mientras tanto, personal de mantenimiento trabaja en la zona de Solapuncu, kilómetro 88.3, donde una excavación debilitó la vía férrea y ocasionó que alrededor de 300 turistas quedaran atrapados en el distrito de Machupicchu.

Luque destacó que la medida busca garantizar la seguridad y el retorno de los visitantes, mientras se realizan las labores de reparación necesarias para restablecer el servicio de manera permanente. Añadió que la reanudación de los servicios turísticos regulares de trenes depende de la reunión que se tiene con la PCM.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7