Policías aplican primeros auxilios y salvan a bebé de morir asfixiado

Un verdadero acto de heroísmo se vivió en Huánuco, donde dos efectivos de la Policía Nacional del Perú salvaron la vida de un niño que estuvo a punto de morir asfixiado dentro de un trimóvil. La rápida reacción y los conocimientos de primeros auxilios del PNP José Luis Barba López fueron claves para evitar una tragedia.

El menor, que viajaba junto a sus padres Natalia Arquinio López y Rosendo Flores Aguilar, comenzó a presentar signos de asfixia. En medio de la desesperación, sus progenitores pidieron auxilio a los agentes que patrullaban la zona.

De inmediato, el suboficial Barba aplicó la maniobra de Heimlich, logrando desobstruir las vías respiratorias del niño, quien recuperó el aliento.

Posteriormente, el PNP Leiter Omar Ojanawa Gonzales trasladó al menor en el patrullero PL-10512 hasta el Hospital de Tingo María. Allí, el pediatra de turno, doctor Chávez, diagnosticó al niño con convulsión febril, quedando bajo observación en la sala de emergencias para garantizar su recuperación.

Los padres del menor, visiblemente conmovidos, agradecieron profundamente a los suboficiales por su valiente intervención, la cual fue aplaudida también en redes sociales, donde la historia se volvió viral.

