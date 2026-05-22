Uruguay aplica por primera vez la eutanasia legal: conoce el caso de la mujer que solicitó fallecer

Este viernes 22 de mayo, Uruguay aplicó por primera vez la eutanasia desde su aprobación en octubre de 2025 y decretada en abril de este por el presidente Yamandú Orsi, luego de cumplirse los protocolos legales, como la firma de consentimiento de la paciente, en este caso, una mujer de 69 años.

La paciente, que ha decidido mantener en privacidad su identidad, es una mujer que padece de un cáncer en fase terminal que inició en el páncreas, pero hizo metástasis en el pulmón, riñones y el hígado (hepática) avanzada.

Desde que fue diagnosticada con la enfermedad avanzada, viene recibiendo cuidados paliativos, terapia que también se encuentra reglamentada por la ley de Uruguay.

Ella fue internada en el Hospital Policial de Montevideo desde hace 10 días, pero desde enero de este 2026, ya había decidido acceder a la eutanasia. Solo este miércoles, firmó el consentimiento para la eutanasia.

El medio Telenoche Uruguay realizó breve resumen de su vida. Es madre de seis hijos, de los cuales dos de ellos son adoptados. El mayor de todos la acompañó en todo el proceso de su decisión.

Las decisiones detrás de la primera eutanasia en Uruguay

El parlamentario Federico Preve explicó que, para que se debatiera y votase la Ley por Muerte Asistida, hubo muchas restricciones y objeciones en contra. “Las instituciones han armado equipos, han recogido las objeciones de conciencia y han puesto a punto sus protocolos”, explicó.

Tras la legalización de la eutanasia el 15 de octubre, varias personas ya han solicitado su proceso, de los cuales están en curso. Preve subraya que la intención de la ley es garantizar los derechos de los pacientes a solicitar una muerte digna, al igual que validar la opinión de médicos al objetar conciencia.

La ley señala que solo podrán acceder aquellas personas mayores de edad que estén psicológicamente aptas y que tengan una enfermedad o situación de salud incurable o irreversible que padezcan sufrimientos considerados insoportables.

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