Wong impulsa el consumo de arándanos: un superalimento que conecta el campo peruano con las mesas del país

El Perú se ha consolidado como uno de los principales exportadores de arándanos en el mundo gracias a la calidad y tamaño excepcionales de esta fruta, que se cultiva en regiones como Caraz, Áncash. En este valle, ubicado entre la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra, el clima templado y soleado crea las condiciones perfectas para el desarrollo de arándanos firmes, jugosos y de sabor único.

Con el objetivo de poner en valor el trabajo de los productores locales y promover una alimentación balanceada, Wong ha lanzado una campaña para promover el consumo de arándanos peruanos, destacando la calidad, frescura y trazabilidad de este superalimento que forma parte de su cadena de valor sostenible.

“El arándano es un alimento extraordinario por su alto contenido de antioxidantes, fibra y vitamina C. Su consumo regular ayuda a mantener un corazón sano, mejora la memoria y fortalece el sistema inmunológico. Además, tiene un bajo índice glucémico, por lo que es ideal incluso para quienes cuidan sus niveles de azúcar en sangre”, explica Adriana Carulla, nutricionista y embajadora de Wong.

Los arándanos que se encuentran en Wong pertenecen a la variedad Emerald, cultivada bajo un sistema de riego hidropónico controlado y con agua pura proveniente de lagunas y nevados. Cada fruto es cuidadosamente seleccionado y empacado a bajas temperaturas para conservar su frescura y su capa natural llamada bloom, una fina película que actúa como barrera protectora frente a bacterias y humedad.

Más allá de su calidad, esta iniciativa busca fortalecer el compromiso de Wong con la producción responsable y el apoyo a los agricultores peruanos, promoviendo prácticas que aseguren la sostenibilidad de la cadena de suministro.

UN SUPERALIENTO VERSÁTIL Y LLENO DE SABOR

Gracias a su equilibrio entre dulzura y acidez, los arándanos de Wong pueden disfrutarse en una amplia variedad de preparaciones: desde smoothies, ensaladas y bowls de desayuno, hasta postres o platos salados. Además, se pueden congelar sin perder sus propiedades, lo que permite disfrutar de su sabor fresco durante todo el año.

Con esta campaña, Wong reafirma su compromiso con el bienestar de las familias peruanas y su propósito de ofrecer productos de origen responsable que combinan calidad, frescura y nutrición. Para conocer más sobre esta campaña y descubrir cómo los arándanos de Wong llegan del campo peruano a tu mesa, mira el video AQUÍ

