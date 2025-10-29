Accidente fatal de helicóptero en Cusco: así se produjo la tragedia | VIDEO

Un accidente aéreo fatal se produjo en el área de operaciones de la Planta de Gas Natural Malvinas, en la región Cusco. Este miércoles 29 de octubre, aproximadamente a las 2:30 p.m., un helicóptero de la compañía Helisur se precipitó mientras ejecutaba maniobras de carga. Un video muestra el momento de la tragedia.

En el clip se aprecia la desesperación de los trabajadores de la planta de gas al ver cómo colisiona el helicóptero y rápidamente se prende en fuego, generando el peligro de una explosión.

La ubicación exacta del accidente es el distrito de Megantoni, en la provincia de La Convención, región Cusco. Mediante un comunicado, Pluspetrol confirmó el deceso de los tres tripulantes que se encontraban a bordo del helicóptero. Los fallecidos eran colaboradores de la firma Helisur.

Posteriormente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones señaló que los fallecidos son el piloto, el copiloto y un mecánico.

