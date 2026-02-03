Acusan a expolicía de atacar a balazos a prestamista en Tumbes

Un hombre identificado como Jean Carlos Carlin Madrid fue atacado a balazos por sujetos desconocidos en el distrito de Zorritos, en Tumbes. Según información preliminar, el agraviado se encontraba sentado en la vereda jugando con su mascota en la intersección de las calles Los Próceres e Independencia, en el asentamiento humano José Faustino Sánchez Carrión de la provincia de Contralmirante Villar, cuando fue sorprendido por dos individuos a bordo de una motocicleta.

Los atacantes realizaron al menos cuatro disparos y varias impactaron en las piernas de la víctima. A pesar de sus heridas, la víctima logró arrastrarse hasta su vivienda y fue auxiliado por sus familiares. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de emergencia al Hospital Regional de Tumbes donde permanece en recuperación y bajo estricta observación médica.

Fuentes cercanas señalaron que el herido se dedicaría al préstamo de dinero. A través de un video grabado desde el hospital, el agraviado acusó directamente a un exsuboficial de la PNP de estar detrás del ataque, versión que deberá ser corroborada en el marco de las diligencias policiales.