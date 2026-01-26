Adolescentes mueren tras huir de operativo contra dos personas en moto: denuncian que norma no aplica en Arequipa

Dos menores de 16 años de edad perdieron la vida tras chocar la moto en la que se desplazaban contra un camioneta en el distrito de Cayma, en Arequipa. Según informes preliminares, los adolescentes habrían intentado intentado evadir un operativo de la Policía Nacional que buscaba fiscalizar la prohibición de dos personas en una moto lineal.

Una de las víctimas mortales falleció instantáneamente debido al fuerte impacto mientras que su acompañante fue trasladado a un hospital. Lamentablemente este último llegó sin signos vitales debido a la gravedad de sus heridas.

La intervención policial ha generado opiniones divididas debido a que la norma que prohíbe que dos personas viajen en una motocicleta no está vigente en Arequipa y solo aplica para lugares declarados en estado de emergencia como Lima y Callao.

Las víctimas mortales del fatal accidentes eran estudiantes del colegio Peruano del Milenio del distrito de Cayma. Ambos vivían con familiares cercanos y habían llegado a la ciudad para continuar con sus estudios. Este año iban a cursar el quinto de secundaria.

