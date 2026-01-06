Adolescentes rescatan a pareja atrapada en el río Chanchamayo con cámaras de aire de llantas

En Chanchamayo, dos personas vivieron el susto de sus vidas tras quedar atrapados por más de cuatro horas en un islote en medio del río debido a las fuertes lluvias. Ambos fueron identificados como Jenny Bernardo García (41) y Francisco Rudy Tomás (30).

Personal de la Policía Nacional, Bomberos, Serenazgo y hasta un helicóptero policial llegó a la zona para auxiliar a la pareja, sin embargo ninguno tuvo éxito. Afortunadamente tres adolescentes que practican camarotaje en el río llegaron desde el distrito de Perené para rescatar a ambas personas.

Las imágenes muestran cómo los jóvenes ingresan al río con las cámaras de aire de llantas y ponen a buen recaudo a la pareja en medio de los aplausos de los moradores que miraban el hecho desde el otro extremo.

Una vez en tierra firme, Jenny Bernardo y Francisco Rudy recibieron los primeros auxilios y después fueron trasladados al Centro de Salud de La Merced, donde recibieron evaluación integral del personal de salud, quedando ambos con diagnóstico estable.

