Agencia de EEUU eleva al 81% la probabilidad de que fenómeno El Niño sea de intensidad muy fuerte a fin de año

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) señaló que la probabilidad de que el fenómeno El Niño alcance una intensidad muy fuerte, entre octubre y diciembre de este año, se elevó del 63% al 81%, mientras que existe un 97% de probabilidad que se prolongue hasta comienzos de la primavera del 2027 en el hemisferio norte. Asimimo, alertó que este evento continúa fortaleciéndose en el oceáno Pacífico Tropical y que podría convertirse en uno de los más intensos registrados desde 1950.

De acuerdo a la entidad, la región Niño 1+2, que corresponde a la zona del mar más cercana a las costas de Perú y Ecuador, llegó a +2.7 °C., lo cual evidencia un calentamiento intenso en el Pacífico oriental. También se evidencia que las temperaturas del océano por debajo de la superficie se incrementaron debido al paso de una onda Kelvin descendente. Esto profundizó la termoclina e incrementó el contenido de calor en el Pacífico oriental, situación que suele fortalecer a El Niño.

En cuanto a la atmósfera, el NOAA afirmó que en las últimas semanas se han evidenciado características del fenómeno, como anomalías de vientos del oeste en niveles bajos sobre el Pacífico ecuatorial occidental y central, además de viento del este en niveles altos. Otro comportamiento típico es que aumentó la nubosidad y lluvias sobre el Pacífico ecuatorial, central y oriental, mientras que disminuyó sobre Indonesia.

¿QUÉ DICE EL SENAMHI?

De acuerdo con la ingeniera Grinia Avalos, directora de Meteorología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), el comunicado del NOAA adelanta la fecha en la que se prevé que El Niño alcance su máxima intensidad. Se tenía en consideración que esto sería entre noviembre y enero del 2026, pero ahora, con esta actualización, sería entre octubre y diciembre.

“Cuando el Pacífico Central se calienta en esta temporada del año con esa magnitud importante que indica la nota de la NOAA, muchas regiones del mundo tienen impactos en su clima. Para Perú significa que en esa temporada podríamos tener un periodo irregular de lluvias porque coincide con el inicio de las lluvias: octubre, noviembre, diciembre son las primeras lluvias importantes de cara al pico, que es en enero, febrero”, explicó en diálogo con Latina.

En ese sentido, de mantenerse estas condiciones, se espera que la primavera en el país tenga lluvias irregulares. En el caso de intensificarse, para la sierra sur se presentarían sequías y una deficiencia de precipitaciones.

Por otro lado, sobre la región Niño 1+2, la especialista manifiesta que se esperan temperaturas con 5 o 6 grados por encima de lo normal, que es lo que se viene registrando en las últimas semanas en la costa peruana.

“Cuando ya iniciemos el periodo de lluvias para la costa peruana (…) va a estar en fase con ese calentamiento, que va a perdurar hasta el próximo verano y ahí sí hay una condición importante para que puedan darse lluvias muy por encima de lo normal, dado que va a estar el mar caliente todavía”, precisó.

EL COMUNICADO DEL ENFEN

En el último comunicado oficial del Enfen, del 26 de junio, se establece que para la región Niño 1+2, el Niño Costero se extendería hasta el verano de 2027. “Se proyecta con mayor probabilidad una magnitud fuerte hasta octubre, la cual disminuiría a moderada en noviembre. Para el siguiente verano (diciembre 2026 – marzo 2027), se prevé que el evento presente una magnitud fuerte o moderada”, se lee en el pronunciamiento.

Sobre los recursos pesqueros, la anchoveta continuaría replegada hacia el litoral y más profunda que lo normal, bajo estas condiciones. En ese sentido, se proyecta una mayor presencia de especies costeras indicadoras de aguas cálidas como samasa, ayamarca, sierra y el ingreso de túnidos y picudos, propios de aguas oceánicas.

El comunicado concluye con una recomendación a las autoridades. Sugieren tomar en cuenta los escenarios de riesgo basados en los avisos metereológicos y pronósticos estacionales vigentes para adoptar medidas que puedan reducir los riesgos de desastre, así como tomar acciones de preparación para responder ante peligros inminentes. Se recuerda que la próxima temporada de lluvias será entre septiembre de este año y abril del 2027.

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