Alerta epidemiológica de dengue: Minsa anuncia medida preventiva por inicio de temporada de lluvias
El Ministerio de Salud emitió la Alerta Epidemiológica AE-CDC n° 001-2026 de dengue ante el inicio de temporada de lluvias intensas, aumento de temperaturas y el reporte de incremento de casos de dengue en algunas regiones del país.
Con esta medida, el Minsa busca garantizar la atención integral, el seguimiento clínico y la referencia de pacientes afectados por la enfermedad. Amazonas, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, San Martín, Tumbes, Piura, Ucayali y La Libertad, son las regiones que registran un incremento de casos en las últimas seis semanas epidemiológicas.
La Alerta Epidemiológica AE-CDC n° 001-2026 de dengue establece que se intensifique la vigilancia epidemiológica en la notificación de casos, ingresos hospitalarios; la activación de equipos de respuesta y la capacitación del personal inspector.
Estas medidas están dirigidas a todos los establecimientos de Salud pertenecientes a las direcciones y gerencias regionales de salud, así como a las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Norte, Centro, Sur y Este, EsSalud, Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales y sector privado.
ACCIONES DE LA ALERTA EPIDEMIOLÓGICA DE DENGUE
- Intensificar la vigilancia epidemiológica, notificación de casos, ingresos hospitalarios, notificar en el sistema SiEpi, activar equipos de respuesta.
- Actualizar diariamente la sala situacional; monitorear el cumplimiento de la vigilancia entomológica y control vectorial.
- Capacitar al personal inspector, garantizar el uso de los aplicativos Dengue App y Prom App.
- Fortalecer las capacidades del personal de Salud en manejo clínico terapéutico mediante la Norma Técnica n° 211-MINSA-DGIESP-2024. Garantizar la adherencia al tratamiento establecido y evitado el uso de medicamentos contraindicados o no recomendados.
- Organizar y garantizar los servicios de salud, disponer la actualización de mapas de flujo de referencia y contrarreferencia, gestionar y monitorear la disponibilidad de camas hospitalarias.
- Se establece el estándar técnico en laboratorio para el procesamiento de muestras por dengue.
- Fortalecer las acciones de educación y sensibilización en instituciones educativas, familias y comunidad mediante la ficha de autoevaluación familiar ’10 minutos contra el zancudo’. Realizar incidencia y abogacía en los gobiernos provinciales y distritales.
- Difusión sostenida de mensajes preventivos según la situación epidemiológica en la región y público objetivo.