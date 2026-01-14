Alerta epidemiológica de dengue: Minsa anuncia medida preventiva por inicio de temporada de lluvias

El Ministerio de Salud emitió la Alerta Epidemiológica AE-CDC n° 001-2026 de dengue ante el inicio de temporada de lluvias intensas, aumento de temperaturas y el reporte de incremento de casos de dengue en algunas regiones del país.

Con esta medida, el Minsa busca garantizar la atención integral, el seguimiento clínico y la referencia de pacientes afectados por la enfermedad. Amazonas, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, San Martín, Tumbes, Piura, Ucayali y La Libertad, son las regiones que registran un incremento de casos en las últimas seis semanas epidemiológicas.

La Alerta Epidemiológica AE-CDC n° 001-2026 de dengue establece que se intensifique la vigilancia epidemiológica en la notificación de casos, ingresos hospitalarios; la activación de equipos de respuesta y la capacitación del personal inspector.

Estas medidas están dirigidas a todos los establecimientos de Salud pertenecientes a las direcciones y gerencias regionales de salud, así como a las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Norte, Centro, Sur y Este, EsSalud, Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales y sector privado.

ACCIONES DE LA ALERTA EPIDEMIOLÓGICA DE DENGUE

Intensificar la vigilancia epidemiológica, notificación de casos, ingresos hospitalarios, notificar en el sistema SiEpi, activar equipos de respuesta.

Actualizar diariamente la sala situacional; monitorear el cumplimiento de la vigilancia entomológica y control vectorial.

Capacitar al personal inspector, garantizar el uso de los aplicativos Dengue App y Prom App.

Fortalecer las capacidades del personal de Salud en manejo clínico terapéutico mediante la Norma Técnica n° 211-MINSA-DGIESP-2024. Garantizar la adherencia al tratamiento establecido y evitado el uso de medicamentos contraindicados o no recomendados.

Organizar y garantizar los servicios de salud, disponer la actualización de mapas de flujo de referencia y contrarreferencia, gestionar y monitorear la disponibilidad de camas hospitalarias.

Se establece el estándar técnico en laboratorio para el procesamiento de muestras por dengue.

Fortalecer las acciones de educación y sensibilización en instituciones educativas, familias y comunidad mediante la ficha de autoevaluación familiar ’10 minutos contra el zancudo’. Realizar incidencia y abogacía en los gobiernos provinciales y distritales.

Difusión sostenida de mensajes preventivos según la situación epidemiológica en la región y público objetivo.

