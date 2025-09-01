Áncash: Fatal accidente acaba con la vida de una madre y su hijo de 8 años | VIDEO

Lamentable. El último domingo, una madre y su hijo menor de 8 años perdieron la vida luego de un fatal accidente, pues el auto donde viajaban desde Lima a Huacaybamba, cayó a un abismo de más de 200 metros por lo que el resultado fue fatal. Una joven universitaria también murió tras el accidente.

Otros dos pasajeros en el vehículo lograron sobrevivir y fueron trasladados al hospital de Recuay donde permanecen bajo atención médica, pues los golpes y heridas fueron fuertes y ahora sus pronósticos aún son reservados.

Las víctimas fueron identificadas como: Elpelinda Cisnetros de 47 años, su hijo menor, Alexander Lázaro de 8 y Maryland Cisneros, la joven universitaria de 20 años de edad. El levantamiento de los cuerpos estuvo a cargo de la fiscal Yulissa Valverde Rojas y efectivos de la Comisaría de Cátac.

Varias personas llegaron a la zona y ayudaron a las autoridades a mover los cuerpos y sean trasladados a la morgue de la ciudad. Según las personas que viven en dicho sector, el mal estado de las carreteras hacen que ocurran este tipo de accidente.

