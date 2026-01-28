Arequipa: obstetras se pelean durante el parto de una mujer y ponen en riesgo al bebé

El altercado entre dos obstetras en la sala de partos del hospital III Goyeneche ha desatado indignación en Arequipa. En el video difundido en diferentes redes sociales se ve al personal médico peleando en presencia de la madre de familia que acababa de dar a luz.

Pese a que el bebé presentaba signos de sufrimiento, ambas profesionales de la salud protagonizaron una acalorada discusión al no ponerse de acuerdo respecto al corte del cordón umbilical del recién nacido. Ante la gravedad de la situación, la paciente pedía que pongan fin a su disputa.

La madre, identificada como Natividad C.Z. denunció ante Susalud haber sido maltratada durante el parto y que su bebé también resultó afectado por las maniobras bruscas de las implicadas. En tanto, la Gerencia Regional de Salud informó que se ha dispuesto la conformación de una comisión investigadora con el objetivo de determinar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes.

@latinanoticias 🔴 En pleno parto en el hospital Goyeneche, en Arequipa, obstetras discutían mientras un bebé sufría y su madre alertaba que se estaba poniendo morado. En el video se destapa presunto maltrato, demoras graves y pone en la mira la atención materna. El caso está siendo investigado. ♬ sonido original – Latina Noticias

