B.A.P. Unión retorna al Callao tras cinco meses de navegación por América y recorrer más de 16 mil millas náuticas

El buque escuela B.A.P. Unión retornó al puerto del Callao tras culminar el Viaje de Instrucción al Extranjero (VIEX 2026), una travesía de más de cinco meses en la que recorrió más de 16 mil millas náuticas y visitó diversos puertos del continente americano.

La bienvenida se realizó a bordo del buque y fue presidida por el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa. En la ceremonia participaron el ministro de Cultura, Alberto Beingolea; el titular de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli; el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Briseño Valdivia; y el comandante general de la Marina, Javier Bravo de Rueda Delgado, además de otras autoridades civiles y militares.

El B.A.P. Unión zarpó del Callao el 17 de abril con una tripulación integrada por 155 miembros y 78 cadetes de la Escuela Naval del Perú. También embarcaron 11 oficiales invitados de Argentina, Brasil, Bolivia, República Dominicana, Guatemala, Panamá, Portugal, Francia, Chile, España e Italia, así como representantes de la Policía Nacional del Perú (PNP), la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y dos integrantes del Servicio Diplomático.

Durante navegaciones cortas participaron cadetes peruanos de la Academia Naval de Annapolis y guardiamarinas de las Armadas de Uruguay y Portugal. Asimismo, el itinerario comprendió el tránsito por el Canal de Panamá y visitas a Willemstad, en Curazao; New Orleans, Norfolk, Baltimore, New York, Boston y Miami, en Estados Unidos; Quebec, en Canadá; Balboa, en Panamá; y Guayaquil, en Ecuador.

EMBAJADA ITINERANTE DEL PERÚ

Durante la travesía, el buque escuela también cumplió funciones como Embajada Itinerante del Perú. A través de la ‘Casa Perú’, de la Marca Perú implementada por PromPerú, se difundió productos emblemáticos, atractivos turísticos, tradiciones y expresiones culturales del país.

La nave recibió a autoridades, representantes de instituciones y compatriotas residentes en los países visitados. En total, se registraron 189.631 visitantes, de los cuales 37.046 acudieron al puerto de Baltimore.

Como parte de las actividades por el SAIL 250, el velero participó en la Revista Naval Internacional Sail4th 250 y en el Desfile Internacional de Grandes Veleros, realizado en el río Hudson, con la Estatua de la Libertad como escenario.

Asimismo, durante su permanencia en Willemstad, recibió el premio ‘Jacob Gelt Dekker’ por su contribución al fortalecimiento de los vínculos de amistad y cooperación entre los países participantes del Sail Curaçao 2026.

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