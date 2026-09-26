Perú hace historia y gana 99 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

En el último día, los representantes peruanos sumaron dos medallas de oro. La primera presea la ganó Dana Guzmán en tenis de campo individual femenino, al imponerse por 2 a 0 a la argentina jazmín Ortenzi, con parciales de 6-0 y 6-3. El segundo premio fue conseguido por el equipo masculino de squash, integrado por Diego Elías, Alonso Escudero, Rafael Gálvez y Thiago Cabrejos, tras vencer a Ecuador en la final.

Las dos medallas de plata obtenidas este sábado correspondieron a Inés Castillo, en bádminton individual femenino, y al equipo masculino de tenis de mesa conformado por Carlos Fernández, Felipe Duffoo y Rodrigo Hidalgo.

Entre los deportistas destacados estuvieron Stefano Peschiera, Nicolás Pacheco, Alessandro de Souza, Diego Elías, Catalina Zariquiey y David Bardalez. Asimismo, Kevin Martínez conquistó la medalla de oro en paleta frontón, disciplina de origen peruano incluida en el programa de las competencias.

Este evento tambén brindó la oportunidad a los atletas participantes de lograr las marcas necesarias para participar de los Juegos Panamericanos Lima 2027. Por su parte, el presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Óscar Fernández Cáceres destacó el trabajo realizado para fortalecer el alto rendimiento nacional.

PERÚ ROMPE RECORDS

Con este resultado, Perú también consiguió su segunda mayor cosecha de medallas en los Juegos Suramericanos, en los últimos 48 años, solo por detrás de Lima 1990, cuando la delegación nacional obtuvo 185 medallas: 50 de oro, 59 de plata y 76 de bronce.

Además, representa la mejor actuación peruana en una edición disputada fuera del país. El resultado supera las 92 preseas obtenidas en Cochabamba 2018, así como las 75 de Rosario 1982 y las 74 de Asunción 2022. Estos son los puestos que consiguió el equipo nacional en las ediciones anteriores que se han organizado hasta el momento:

La Paz 1978: quito

Rosario 1982: tercero

Santiago 1986: segundo

Lima 1990: segundo

Valencia 199: sexto

Cuenca 1998: sétimo

Brasil 2002: sexto

Buenos Aires 2006: sétimo

Medellín 2010: sexto

Santiago 2014: sétimo

Cochabamba 2018: sétimo

Asunción 2022: sétimo

Santa Fe 2026: sexta posición

LAS 28 MEDALLAS DE ORO QUE CONSIGUIÓ PERÚ

A continuación, la lista completa de los 28 peruanos que ganaron una medalla de oro en los Juegos Suramericanos de este año: