Chimbote: cúster llena de pasajeros se estrella contra dos viviendas y deja 12 heridos

Momentos de pánico vivieron los pasajeros de una cúster en Chimbote, luego de que el vehículo en el que se trasladaban cayera por una pendiente y terminara estrellándose contra dos viviendas en la intersección de las calles Alpes y Huascarán, en el pueblo joven San Pedro.

Producto del fuerte impacto, el chofer y cobrador quedaron atrapados entre los fierros de la unidad. Fueron los vecinos de la zona y el serenazgo quienes llegaron primero al lugar del accidente para trasladar a los afectados al hospital La Caleta.

El chofer habría perdido el control del vehículo por una falla mecánica en los frenos. Agentes policiales, con apoyo de vehículos particulares, colaboraron en la evacuación de los heridos al igual que ambulancias y diversas unidades de Serenazgo.

El accidente vehicular afectó seriamente la infraestructura de las dos viviendas. Los afectados exhortan a los dueños de la empresa de transportes hacerse cargo de los daños materiales.

