Choferes de transporte público abandonan el país por miedo a atentados extorsivos

Ante la ola de extorsiones y atentados, más peruanos siguen abandonando el país en busca de un futuro más tranquilo. Esto se refleja en el transporte urbano, el cual sufre una escasez de conductores, quienes han optado por dejar de trabajar temporalmente o cambiar de rubro tras el asesinato del chofer de Los Rojitos, Jorge Luis Félix, y las pasajeras Olinda Quispe y Asunción Quispe en San Juan de Miraflores. Esto ha llevado a que muchos quieran abandonar el país en busca de una futuro más tranquilo.

Héctor Vargas tiene su empresa de transportes y cien unidades a su cargo, pero lo que le faltan son choferes para poder operar su flota. Señala que deberían contar con 160 conductores, pero en la actualidad solo cuenta con 70.

Otro es el caso de Miguel Palomino, quien es chofer de bus de la empresa Evifusa, pero por temor no sale a trabajar desde hace 20 días. Asegura que antes había una demanda alta de venezolanos que querían ser conductores, pero ahora ha bajado.

Finalmente, más peruanos siguen abandonando el país en busca de un futuro mejor y alejado de las extorsiones y atentados criminales. En enero último, el Gobierno de España tomó la iniciativa de regularizar a más de 500 mil migrantes, entre ellos varios peruanos.

CAPTURA AL SICARIO QUE ATENTÓ CONTRA CHOFER DE LOS ROJITOS

En tanto, la Policía capturó a Junior Huamaní Tapia, de 28 años, quien se encuentra detenido por ser el presunto autor de los disparos que le quitaron la vida al chofer de Los Rojitos y a las dos pasajeras que se encontraban en la unidad.

A pesar de que no cuenta con antecedentes, tiene familiares en la organización criminal Los Pulpos. Es primo de José Manuel Gastañadui Tapia, alias ‘Pitbull’, quien es integrante de la banda Los Trujillanos.

Fue ubicado en su casa de Villa María del Triunfo y en su poder se le encontró un adaptador que permite que un arma pueda hacer automáticamente 30 disparos en 10 segundos. Insiste en que empeñó el arma y no recuerda a quien.

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