Comerciante brasileño de Pucallpa fue asesinado por un sicario cuando abría negocio

En la mañana del 6 de enero de 2026, Raimundo Braga de Andrade, un comerciante brasileño joven de 29 años que mantenía un negocio en Pucallpa, fue asesinado a sangre fría por un sicario que lo sorprendió mientras levantaba las puertas de su establecimiento comercial.

El hampón esperó que Raimundo estuviese descuidado de su entorno para acercarse lo suficiente y quitarle la vida de un solo disparo a corta distancia. Luego de ejecutar el crimen, el asesino huyó de la escena en una motocicleta conducida por un cómplice que lo esperaba.

Sin embargo, gracias a un operativo rápido de la Policía Nacional del Perú, a través de la Divincri, los efectivos arrestaron a 3 sospechosos del asesinato contra la vida de Raimundo Braga.

El primero es Alex Ampuero Tamani, el presunto pistolero autor del disparo; el segundo, José Isuiza Pelayo, quien habría conducido la motocicleta para escapar; y el tercero, Abner Molina del Castilla, quien se encontraba con los otros detenidos. Todos contaban con antecedentes por robo agravado.

