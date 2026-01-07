Temas
Lo último
José Jerí
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Nuestros Glaciares
Lo último
José Jerí
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Nuestros Glaciares
TV en vivo
MENÚ
Perú

Comerciante brasileño de Pucallpa fue asesinado por un sicario cuando abría negocio

Perú
Redacción Latina
Redacción Latina
Compartir

En la mañana del 6 de enero de 2026, Raimundo Braga de Andrade, un comerciante brasileño joven de 29 años que mantenía un negocio en Pucallpa, fue asesinado a sangre fría por un sicario que lo sorprendió mientras levantaba las puertas de su establecimiento comercial.

El hampón esperó que Raimundo estuviese descuidado de su entorno para acercarse lo suficiente y quitarle la vida de un solo disparo a corta distancia. Luego de ejecutar el crimen, el asesino huyó de la escena en una motocicleta conducida por un cómplice que lo esperaba.

Sin embargo, gracias a un operativo rápido de la Policía Nacional del Perú, a través de la Divincri, los efectivos arrestaron a 3 sospechosos del asesinato contra la vida de Raimundo Braga.

El primero es Alex Ampuero Tamani, el presunto pistolero autor del disparo; el segundo, José Isuiza Pelayo, quien habría conducido la motocicleta para escapar; y el tercero, Abner Molina del Castilla, quien se encontraba con los otros detenidos. Todos contaban con antecedentes por robo agravado.

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo