Creación de universidades públicas: José María Balcázar presentó proyectos de ley con párrafos idénticos

En el periodo legislativo 2023 – 2024, cuando José María Balcázar era presidente de la comisión de Educación, fue autor de un total de nueve proyectos de ley que planteaban la creación de universidades públicas en distritos de Lambayeque, Cajamarca, Cusco, Puno y Ancash. Sin embargo, los proyectos presentados llaman la atención en cuanto a la similitud entre cada uno de ellos ya que tienen párrafos idénticos a pesar de tratarse de centros de estudios ubicados en distintas regiones, con diferentes necesidades.

La Unidad de Investigación y Punto Final hallaron que en el proyecto de ley que crea la Universidad Autónoma del distrito de San Marcos en Ancash se leen las mismas características sociales que en el documento de la iniciativa para la creación de la Universidad Autónoma de Chiclayo. Mientras que en la iniciativa de creación de la Universidad de Carabaya, se refiere en su artículo 1 a otra universidad. Así como la falta de una infraestructura propia para la Universidad del Vraem.

“Características sociales: las características sociales del departamento de Ancash muestran una mezcla de tradiciones indígenas y costumbres modernas. La educación y la salud son áreas de enfoques importantes, con varios esfuerzos en marcha para mejorar el acceso y la calidad de los servicios”, misma párrafo plasmado en el proyecto para Chiclayo.

Jorge Mori, Director Ejecutivo de Cappes (Centro de Análisis de Políticas Públicas en Educación Superior) sostiene que los proyectos de ley deben tener un mínimo de análisis técnico y enfatiza en que lo que muchas veces se busca es el voto. “Es una gran irresponsabilidad”, remarcó.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE SAN MARCOS

En el distrito de San Marcos de Áncash, conocido por ser el distrito más rico del Perú por su canon minero, los vecinos señalan conocer poco o nada sobre la Universidad Nacional Autónoma, creada en noviembre de 2024.

“Yo creo que la insistencia es lo que corresponde, a los colegas congresistas con este paquete de universidades podemos ir tranquilos al término del mandato porque el pueblo peruano va a agradecer mucho”, expresó Balcázar Zelada en el Pleno del Congreso el 17 de septiembre de 2025. En donde se aprobó por insistencia el proyecto de ley que creaba un total de 20 universidades en el país, luego de que el Ejecutivo de Dina Boluarte se opusiera, aduciendo falta de presupuesto y criterios técnicos.

Entre esos 20 proyectos, al menos dos eran impulsados por José María Balcázar: La Universidad Pública Autónoma de Chiclayo y la Universidad Nacional Autónoma de Olmos, ambas en Lambayeque.

“En promedio estas universidades les van a tomar 7 años empezar a funcionar y dar un examen de admisión para los jóvenes, el Congreso está jugando irresponsablemente con las expectativas de miles de jóvenes”, sostuvo Jorge Mori de Cappes. Agregando que lo que se dió hacer es crear filiales de universidades públicas que ya existen en los lugares en donde se necesita mayor apoyo del Estado.

UNIVERSIDAD DEL VRAEM

En cuanto a la futura Universidad del Vraem que estaría ubicada en Pichari, el alcalde del distrito, Hernán Palacios Tinoco, expresó para Punto Final que no tienen un local propio por lo que se ha comprado un terreno estratégico de 9.5 hectáreas, espacio donado del Colegio César vallejo,

“No es que tengan un local propiamente dicho o que haya una partida presupuestal para construir un local propio de la Universidad de Pichari… Sí tenemos, hemos comprado un terreno estratégico en Pichari, 9.5 hectáreas que estamos transfiriendo a registros públicos, en 30 días más está a nombre de la universidad y a partir de ello hemos ya hemos coordinado con la comisión organizadora para elaborar un proyecto de inversión pública que permita la construcción de todo el cerco, parte administrativa, y en base al licenciamiento que nos vayan dando la construcción de las aulas y laboratorios para cada escuela profesional que podamos ir avanzando”, explicó.

Sin embargo este proceso y plazos no serían posibles de acuerdo a Jorge Mori de Cappes, quien remarca que el licenciamiento tiene lugar cuando hay infraestructura exclusiva y no compartida con un colegio. “Si no tienen infraestructura, docentes, la sunedu no tiene que licenciar, lamentablemente creo que el alcalde está desinformado y la que va a ocurrir es una decepción para los jóvenes que tienen esa expectativa”, acotó.

MÁS UNIVERSIDADES

Tras la exhaustiva investigación de su producción legislativa, se detectó que Balcázar además de impulsar la creación de universidades en Lambayeque, precisamente en Chiclayo y Olmos, también promovió universidades en Puno, en provincias como Yunguyo o Carabaya, Cutervo en Cajamarca, Vilcanota en el Cusco, o Pichari en el VRAEM.

Según consulta, ninguna de las universidades impulsadas por proyectos de ley de Balcázar ha solicitado licenciamiento ante la SUNEDU. Cabe señalar que para que estas universidades puedan iniciar una fase de implementación necesitan tener comisiones organizadoras designadas por el ministerio de Educación. San Marcos, Yunguyo, Carabaya, VRAEM y Cutervo recién han conformado sus respectivas comisiones organizadoras, sin embargo ya han recibido partidas presupuestales. La futura casa de estudios del VRAEM ya ha recibido 22 millones de soles en el 2025 y según el presupuesto 2026, recibirá este año otros 35 millones de soles.

Revisando otros proyectos, Punto Final halló además que en el de la iniciativa de la Universidad de Carabaya, el artículo 1 habla de la creación de la Universidad de Vilcanota, como si se hubiera usado de plantilla el proyecto de ley de la universidad cusqueña.

Se buscó al presidente de la República para obtener su versión, sin embargo desde Palacio de Gobierno respondieron que al tratarse de un acto vinculado a su labor parlamentaria debían contestar en su despacho congresal, el cual tampoco dio razón alguna.

VIDEO RECOMENDADO