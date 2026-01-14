Conmoción en Tumbes por cuatro asesinatos en menos de 24 horas

Día sangriento en Tumbes. Un total de cuatro personas fueron asesinadas en diferentes puntos de la región en menos de 24 horas, situación que ha generado conmoción y zozobra entre los pobladores que exigen más seguridad y patrullaje de la Policía Nacional.

Aproximadamente a las 2 de la madrugada, Einner Beltrán Troncos Acha de 34 años de edad fue acribillado de varios disparos por sicarios al salir de un restaurante. Se conoció que el fallecido tenía antecedentes por tráfico de drogas y tenencia de armas.

Horas después, vecinos del barrio las Malvinas hallaron el cadáver de un joven identificado como Palermo Alexander Flores Collahuasi. El cuerpo que fue abandonado en el lugar tenía signos de haber sido estrangulado.

Alrededor del mediodía, desconocidos asesinaron de varios disparos a la tercera víctima del día quien fue identificado como Jhon Paul Moreto Sánchez. El sujeto de 33 años de edad se encontraba lavando su mototaxi en un lavadero del barrio las Mercedes cuando fue atacado a balazos.

Al caer la noche, sujetos abordó de una mototaxi acribillaron a la cuarta víctima en el distrito de Aguas Verdes. Luis Gustavo Torres Cruz se encontraba en la puerta de en una bodega cuando desconocidos le dispararon a quema ropa muriendo dentro del negocio al tratar de escapar de su asesino.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7