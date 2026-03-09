Conoce qué instituciones seguirán atendiendo de forma presencial

Ante la emergencia vinculada al abastecimiento de gas natural, el Estado dispuso que las entidades públicas de Lima Metropolitana y Callao adopten de manera obligatoria la modalidad de teletrabajo. La medida fue establecida por la Autoridad Nacional del Servicio Civil mediante una resolución que busca asegurar la continuidad de los servicios del Estado durante este periodo excepcional.

La disposición tendrá vigencia entre el 9 y el 14 de marzo de 2026, plazo durante el cual los servidores civiles deberán realizar sus labores de forma remota. Esta decisión responde a la situación energética declarada por el Ejecutivo y busca reducir desplazamientos sin paralizar la atención que brindan las instituciones públicas.

ESTAS SON LAS INSTITUCIONES SEGUIRÁN ATENDIENDO DE FORMA PRESENCIAL

No obstante, la normativa contempla excepciones. Algunas entidades podrán mantener actividades presenciales o combinar el trabajo remoto con asistencia física cuando sea indispensable para garantizar servicios esenciales a la ciudadanía. En estos casos, cada institución deberá organizar turnos u otros mecanismos para asegurar su funcionamiento.

Entre los organismos que podrán mantener atención presencial figuran instituciones electorales como: el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. También se incluyen establecimientos de salud del Ministerio de Salud del Perú y de EsSalud, debido a la naturaleza esencial de sus servicios.

La resolución también considera a entidades encargadas de supervisión y regulación, como Indecopi, Sunafil, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao y Osinergmin, que podrán definir qué actividades requieren presencia en oficinas. Asimismo, seguirán operando de forma presencial programas de atención a víctimas, como los Centros de Emergencia Mujer.

Durante el periodo de aplicación, las oficinas de recursos humanos tendrán facultades para realizar ajustes que faciliten el trabajo remoto. Entre las medidas posibles se encuentra la modificación temporal de funciones para permitir que los trabajadores puedan cumplir sus tareas desde casa. En situaciones donde el teletrabajo no sea viable, se podrán utilizar horas compensatorias o vacaciones acumuladas.

Finalmente, Servir anunció que supervisará el cumplimiento de la medida en las entidades públicas. La institución advirtió que las dependencias que no adopten el teletrabajo obligatorio durante el periodo establecido podrían enfrentar procesos administrativos y eventuales sanciones dentro del régimen del servicio civil.

VIDEO RECOMENDADO