Consorcio Camisea señala que no aumentó precio del GLP: “incremento corresponde a otros asociados”

El Consorcio Camisea reiteró que, como uno de los principales productores de combustible en el Perú, no han aumentado el precio del gas licuado de petróleo (GLP) en medio de la crisis por la ruptura de una válvula transportadora del hidrocarburo en el Cusco, del cual actualmente ya ha sido reparado.

La empresa señala que, a pesar de la mala situación energética que el país sigue viviendo, el consorcio de la planta de gas siguió despachando GLP sin incrementar el precio del combustible.

“Sobre la variación en el precio del GLP que viene siendo difundida, es importante precisar que el Consorcio Camisea no ha incrementado precios“, subraya el comunicado, que también señala que el aumento proviene de otros factores asociados a la cadena de comercialización del sector.

Por otro lado, el consorcio explica que a parte de la crisis local, a nivel mundial la cotización del combustible si se está viendo afectada por los conflictos en el mundo.

En esa línea, el consorcio indica que el negocio del GLP no solo se enfoca en el despacho en planta o la venta del consumidor final, sino también al transportista mayorista, el envasador y el distribuidor.

“Aproximadamente el 76% del precio final del GLP lo constituye esta cadena de comercialización junto con el Impuesto General a las Ventas (IGV), el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) y las regalías”, destaca Camisea.

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