Corte de GNV en Perú: Sociedad Nacional de Industrias plantea uso temporal de combustibles alternos

La interrupción del suministro de gas natural comienza a generar serias alertas en el sector industrial peruano. Frente a este escenario, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) advirtió que la falta de energía podría afectar la continuidad operativa de diversas actividades productivas si no se adoptan medidas inmediatas.

El problema se originó tras la rotura de un ducto de gas natural en Camisea y una deflagración registrada en una estación del gaseoducto operado por la Transportadora de Gas del Perú (TGP) quien sostuvo que recién se accederá a la zona del incidente para evaluar la magnitud real de los daños, paso clave para definir el plazo de reparación y restablecimiento del servicio.

Mientras tanto, indicó que el tramo afectado continúa aislado como parte de un protocolo preventivo. TGP señaló que esta medida busca garantizar que las labores se desarrollen bajo condiciones de máxima seguridad, manteniendo informadas a las autoridades y a la ciudadanía durante todo el proceso.

Ante la incertidumbre por el tiempo que demandará la reparación, la SNI planteó evaluar el uso temporal de fuentes alternativas de energía, como GLP o diésel. La propuesta apunta a reducir el impacto en la producción nacional, priorizando opciones que aseguren continuidad operativa y disponibilidad energética durante la emergencia.

Finalmente, el gremio industrial exhortó al Ejecutivo a que, a través del Ministerio de Energía y Minas (Minem), se emita un Decreto de Urgencia que permita habilitar de manera excepcional el uso de combustibles alternos. Asimismo, anunció próximas reuniones con Cálidda y el Minem, con el fin de coordinar acciones frente a la actual crisis de abastecimiento.

